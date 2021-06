Rosenheim (www.fondscheck.de) - Nach den schönen Kurszuwächsen in den ersten vier Monaten haben die boerse.de-Fonds im Mai wieder etwas abgegeben, so das boerse.de-Fonds-Team von boerse.de.Der thesaurierende boerse.de-Weltfonds (ISIN LU1839896005/ WKN A2JNZK) habe um 1,1% zurückgesetzt und in der monatlich 0,25% ausschüttenden Weltfonds-Tranche (ISIN LU2115466117/ WKN A2PZMU) sei es um 1,6% nach unten gegangen, wobei Anleger am 30. Juni wieder 0,27 Euro/Anteil erhalten würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...