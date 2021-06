DJ Heidelbergcement will Zementwerk in Schweden klimaneutral machen

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement will auf der schwedischen Insel Gotland nach eigener Darstellung das weltweit erste Zementwerk klimaneutral machen. Die bereits bestehende Anlage in Slite soll in den nächsten Jahren so ausgebaut werden, dass ab 2030 die jährlich anfallenden bis zu 1,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid abgeschieden werden, wie der Baustoffkonzern mitteilte. Das klimaschädliche Gas werde in mehreren Kilometern Tiefe ins Grundgestein unter der Ostsee transportiert und gelagert.

In Slite werden laut Konzern drei Viertel des für die Betonproduktion in Schweden verwendeten Zements hergestellt. Das Projekt unterstütze die ehrgeizigen Ziele des Landes zur Senkung der CO2-Emissionen. Eine Machbarkeitsstudie wurde bereits gestartet.

Der Konzern will von den Erfahrungen am norwegischen Standort Brevik profitieren, wo die weltweit erste großtechnische Anlage gebaut wird, bei der ab 2024 jährlich 400.000 Tonnen CO2 oder die Hälfte der Emissionen abgeschieden werden.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2021 05:48 ET (09:48 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.