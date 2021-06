Märkte am Mittwoch: Nächste DAX-Rallye in Arbeit? - Volkswagen-Aktie deutlich im Gewinn

Nachdem am Dienstag ein neues Rekordhoch bei 15.685 Punkten markiert wurde, lässt es der DAX am Mittwochmittag ruhiger angehen. Zeitweise liegt der Index mit 0,2 Prozent in der Gewinnzone und notiert damit im Bereich der 15.600er-Marke.

Weitere Allzeithochs könnten in Kürze folgen. In diesem Fall würde sich das nächste große Kursziel auf die runde 16.000er-Marke stellen.

DAX +0,2% 15.597 MDAX +0,2% 33.617 TecDAX -0,6% 3.390 SDAX -0,8% 16.303 Euro Stoxx 50 +0,1% 4.077

Volkswagen: Börsengang des Batterie-Bereichs möglich

Am Mittwochmittag verzeichnen 19 Aktien im DAX Kursgewinne, während elf Verluste verbuchen. Zu den stärksten Gewinnern gehörte wie bereits am Vortag zeitweise die Volkswagen-Vz-Aktie (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), die um zwischenzeitlich über zwei Prozent zulegte und damit die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen fortsetzte.

Der DAX-Konzern denkt derzeit über einen Börsengang für seinen neuen Batterie-Bereich nach. "Wir schließen zunächst nichts aus - zumindest für das Zellgeschäft", erklärte Technik-Vorstand Thomas Schmall im Gespräch mit dem Handelsblatt. Zu diesem Zweck wolle der Konzern Technologie-Partnerschaften aufbauen und sich außerdem nach externen Kapitalgebern umsehen.

