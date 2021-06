Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch zu Mittag weiter mit Zugewinnen präsentiert. Um 12.00 Uhr notierte der heimische Leitindex ATX mit 9,12 Punkten oder 0,26 Prozent im Plus bei 3.499,16 Zählern. Der ATX Prime stand zum oben genannten Zeitpunkt mit Aufschlägen von 0,21 Prozent bei 1.779,28 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es leichte Zuwächse: DAX/Frankfurt +0,15 Prozent, FTSE-100/London ...

