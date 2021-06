DJ Bundesregierung startet "Wasserstoff-Kompass"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesbildungs- und das Bundeswirtschaftsministerium haben den Startschuss für das Projekt "H2-Kompass" als Grundstein für die Erarbeitung einer Wasserstoff-Roadmap gegeben. Das gaben beide Ministerien in einer Mitteilung bekannt. Ziel sei es, in einem breit angelegten Dialogprozess Daten und Fakten zu strukturieren und zu bündeln, um so Fortschritte bei Wasserstoffinnovationen aufzuzeigen.

Der H2-Kompass soll den Angaben zufolge "transparent darstellen, wo es Innovationsfortschritte gibt, aber auch wo noch Handlungsbedarf besteht, um Hürden abzubauen und Innovationen schneller voranzutreiben". Das Projekt wird laut der Mitteilung gemeinsam von beiden Ministerien mit 4,2 Millionen Euro gefördert und hat eine Laufzeit von zwei Jahren.

Um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, ab 2045 klimaneutral zu wirtschaften, brauche man "morgen und übermorgen neue Technologien", betonte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU). "Das darf nicht auf Kosten unserer Wettbewerbsfähigkeit gehen - es muss stattdessen die Grundlage unseres künftigen Wohlstands sein." Deshalb sollten wegweisende, innovative Wasserstofftechnologien entwickelt werden. "Unser Ziel ist es, die Führungsrolle Deutschlands im Bereich Wasserstoff nachhaltig zu sichern und auszubauen", erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

