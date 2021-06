Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter Metzler Asset Management hat seinen Publikumsfonds Metzler Aktien Deutschland (ISIN DE0009752238/ WKN 975223) umgestellt und auf deutsche Nebenwerte und das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet, so die Experten von "FONDS professionell".Von nun an trage der Fondsklassiker, der vor knapp 30 Jahren aufgelegt worden sei, den Namen "Metzler German Smaller Companies Sustainability". Der Asset Manager wolle, wie es in einer Aussendung heiße, seinem bisherigen Investmentprozess allerdings trotz des neuen Fokus' treu bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...