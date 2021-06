In Berlin gibt es ein neues Sharing-Angebot. Das Schweizer Startup Enuu bietet in Teilen der Hauptstadt einsitzige Kabinenroller mit Elektromotor an, die per App ausgeliehen werden können. Allerdings sorgt das neue Angebot bereits für Ärger, weil die Vehikel teilweise auf Gehwegen abgestellt werden. Rund 50 der Fahrzeuge stehen in Teilen von Mitte, Kreuzberg und Neukölln bereit. Ziel ist es, die Flotte ...

