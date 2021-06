Die Ölpreise an den internationalen Börsen können sich am Mittwoch auf dem erreichten Jahreshoch bei rund 71 Dollar je Barrel Brent behaupten. Die Heizölpreise in der DACH-Region, die bereits gestern stark deutlich gestiegen sind, klettern nochmals leicht, um durchschnittlich 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter. Die Nachfrage bleibt trotz der bisher höchsten Heizölnotierungen des laufenden Jahres stabil. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...