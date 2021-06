DGAP-News: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

H&R GmbH & Co. KGaA gewinnt Preis beim Responsible Care-Wettbewerb des VCI Nord



02.06.2021 / 13:54

H&R GmbH & Co. KGaA gewinnt Preis beim Responsible Care-Wettbewerb des VCI Nord

- Pilotanlage zur Vorbereitung der Markteinführung klimaneutraler Spezialchemieprodukte wird mit dem 2. Platz belohnt

Salzbergen, 02. Juni 2021. Die H&R GmbH & Co. KGaA hat beim Responsible Care-Wettbewerb des Verbands der Chemischen Industrie Landesverband Nord (VCI Nord) mit einem Pilotprojekt zur Herstellung nachhaltiger Syntheseprodukte den zweiten Platz erreicht. Ein vom Unternehmen eingesetztes Power-to-Liquids-Verfahren nutzt den mit grünem Strom mittels eigener Elektrolyse erzeugten Wasserstoff sowie hochreines biogenes Kohlendioxid, um neben den für die Erreichung der nationalen Klimaziele nötigen nachhaltigen Kraftstoffen auch nachhaltig produzierte chemische Spezialitäten wie Wachse herzustellen.

Das von H&R als "NextGate" bezeichnete Projekt ist in der Lage, pro Jahr rund 200 Tonnen E-Fuels und rund 150 Tonnen Wachse für Anwendungen in der Kosmetik, Pharmazie sowie Lebensmittelindustrie herzustellen. Sie werden zunächst laboranalytisch getestet und anhand exemplarischer Anwendungen erprobt. Auch eine Markteinführung, bei der limitierte Kraftstoffmengen an Tankstellen verkauft und einzelne Großhandelskunden beliefert werden, ist zur Demonstration möglicher Anwendungen geplant. "Basierend auf unserer am Standort in Hamburg bereits bestehenden Wasserstoff-Erzeugungs-Kapazität und durch den Einsatz hochinnovativer Synthesetechnologie werden wir unseren Führungsanspruch bei der Umsetzung klimafreundlicher Produktlösungen untermauern", so H&R-Geschäftsführer Niels H. Hansen. Mit dem Projekt unterstützt das Unternehmen die Weiterentwicklung von PtX-Technologien und ermöglicht seinen Kunden die Transformation hin zu klimaneutralen Produkten. "Zudem gewinnen wir wichtige Erkenntnisse über weitere Verarbeitungsschritte und zukünftige Anwendungsbereiche der erzeugten Produkte. Zugleich schaffen wir damit auch die Voraussetzungen zur Nutzung nachhaltig hergestellter Kohlenwasserstoffe im industriellen Maßstab", ergänzt Detlev Wösten, Chief Sustainability Officer der H&R.

