Huawei startet in Deutschland mit seinem Betriebssystem Harmony OS 2.0 durch. Neben Smartwatches hat der Hersteller auch neue Tablets mit dem OS angekündigt. Das steckt im Matepad 11 und dem Matepad Pro 12.6. Mit den Matepads 11 und Pro 12.6 kündigt Huawei seine ersten Tablets mit Harmony OS 2.0 an. Mit dem neuen Betriebssystem setzt der Hersteller seine 1+8+N-Strategie fort, die auf geräteübergreifende Kommunikation setzt. Zu neuen Funktionen in Harmony OS 2.0 gehören dem Hersteller zufolge weiterentwickelte Widgets zur App-Interaktion, ein Homescreen, der sich nach den eigenen Vorstellungen ...

