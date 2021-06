Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS kann bald einen bekannten Investmentprofi an Bord begrüßen, so die Experten von "FONDS professionell".Am 1. Oktober 2021 werde Frank Engels Global Head of Fixed Income bei der DWS. Engels komme von Union Investment, bei der er seit Januar 2018 das Portfoliomanagement mit rund 300 Mitarbeitern und über 300 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen (AuM) geleitet habe. Bei seinem neuen Arbeitgeber werde Engels Assets in vergleichbarer Höhe verantworten. Über diese Personalie informiere die DWS per Aussendung. ...

