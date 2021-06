Willkommen zum "eMobility Update". Das sind die Themen, welche die Welt der Elektromobilität heute bewegen: BMW i4 zum Marktstart in zwei Varianten ++ BMW iX wird ab November ausgeliefert ++ VW erwägt Börsengang des Batterie-Bereichs ++ Tesla will dritten Genehmigungsantrag einreichen ++ Und Porsche erwägt drittes Elektro-Modell ++ #1 - BMW i4 startet in zwei Versionen BMW wird seine Elektro-Limousine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...