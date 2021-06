Zukäufe stehen bei Indus wieder auf der Agenda. Mit der Jungmann Systemtechnik erwarb Indus zum Ende des vergangenen Jahres einen Anbieter von integrierten Kontrollraumlösungen. Im März 2021 folgte der der Kauf von 70 Prozent am Fensterbauer Wirus. So rückten die Zahlen für 2020 in den Hintergrund. Der Umsatz sank um 10,3 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro, bei einem Ebit-Rückgang um 88 Prozent auf 25,1 Millionen Euro. Beim Ausblick auf 2021 blieb Indus vorsichtig. Nach einem guten Start ins Jahr soll der Umsatz 1,55 bis 1,7 Milliarden Euro erreichen, bei einem auf 95 bis 110 Millionen Euro erholtem Ebit. Weitere Zukäufe dürften schon zeitnah folgen und der Aktie Schwung verleihen. ...

