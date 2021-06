Newtown, PA, und Vancouver, BC, den 2. Juni 2021 -- Jericho Energy Ventures (TSXV: JEV; Frankfurt: JLM0; OTC: JROOF) ("Jericho" oder "JEV" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, http://www.hydrogentechnologiesinc.com/ (HTI), ein neues White Paper zum cleanH2steam DCC-Wasserstoffkessel veröffentlicht hat.

Das White Paper bietet einen Überblick über die grundlegende, emissionsfreie und wasserstoffbasierte Kessellösung von HTI. Der thermische Bedarf, der hauptsächlich über Heizkessel auf Basis fossiler Brennstoffe für Raumwärme, Warmwasser und industriellen Prozessdampf gedeckt wird, macht jährlich über 20 Prozent aller globalen Treibhausgasemissionen aus. In der Zwischenzeit sind neue Produktangebote nicht in der Lage, die inhärenten Ineffizienzen, Kosten- und Emissionsprobleme vollständig lösen.

Der DCC-Kessel von HTI wurde von Grund auf als DER Kessel der Zukunft entwickelt. Er maximiert die thermische Effizienz, minimiert die Betriebsprobleme und emittiert absolut keine Treibhausgase oder andere Schadstoffe. Durch die Kombination von reinem Wasserstoff (H2) und reinem Sauerstoff-(O2) in einer exothermen Reaktion erreicht der DCC bisher unerreichte Brennstoffwirkungsgrade im Bereich von 95 bis 98 Prozent. Es handelt sich um ein geschlossenes Kreislaufsystem ohne Schornstein, auf das keine aktuellen Luft- und Emissionsvorschriften anwendbar sind. Das Ergebnis ist ein Kessel, der hochwertigen Prozessdampf zu Preisen erzeugt, die mit denen der besten Erdgaskessel konkurrieren können.

Das White Paper wurde verfasst, um Kunden und Energielösungspartnern von HTI einen Blick hinter die Kulissen der physikalischen Grundlagen zu geben, die für die Leistung des DCC und die damit verbundene Wirtschaftlichkeit verantwortlich sind.

Das cleanH2steam DCC-White Paper kann auf der HTI-Website heruntergeladen werden: https://hydrogentechnologiesinc.com

Brian Williamson, CEO von JEV, sagte: "Wir freuen uns, ein White Paper über unseren revolutionären Null-Emissions-Wasserstoffkessel potenziellen Kunden und Partnern für Energielösungen vorzustellen. Die Markteinführung eines neuen Produkts ist ebenso spannend wie herausfordernd - unser Hauptziel ist es, unsere Kunden und Partner über die wesentlichen Probleme im Zusammenhang mit herkömmlichen Kesselsystemen aufzuklären und gleichzeitig unsere neuartige sowie patentierte Null-Emissions-Lösung hervorzuheben. Die Dekarbonisierung des thermischen Bedarfs unserer Welt ist für die globalen Netto-Null-Emissionsziele von entscheidender Bedeutung, und die überwiegende Mehrheit unserer Kunden ist sich bewusst, dass ihr eigener Weg zu null Emissionen einen Null-Emissions-Kessel beinhalten muss."

Über Jericho Energy Ventures

Jericho Energy Ventures (https://jerichoenergyventures.com) (JEV) konzentriert sich darauf, die Wende zur Energiegewinnung mit niedrigem CO2-Ausstoß mit Investitionen in Wasserstofftechnologien, Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung und neue Energiesysteme voranzutreiben. Die 100-Prozent-Tochtergesellschaft von JEV, Hydrogen Technologies, liefert eine patentierte emissionsfreie Kesseltechnologie für die gewerbliche und industrielle Wärme- sowie Dampfindustrie mit einem Umsatzvolumen in Höhe von 30 Milliarden USD. JEV besitzt und betreibt auch produzierende Öl- und Gasaktiva im Zentrum der USA, vorwiegend in Oklahoma.

