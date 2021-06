Seit Anfang Mai schrammt der Kurs an der Marke von 7 € entlang, ohne sie aber bisher wirklich überwinden zu können. Es ist aber wahrscheinlich, dass der Kurs über kurz oder lang oben hinausgehen wird. Zudem ist man nach dem pandemiebedingten Einbruch längst wieder in den Wachstumsmodus übergegangen. In den USA, wo die Verkäufe besonders deutlich eingebrochen waren, erholt sich die Nachfrage dynamisch. Darüber hinaus plant man innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre in China die Motorenproduktion auf 200.000 Stück und damit mehr als geplant hochzufahren. Zudem will Deutz durch ein rigides Kostensenkungsprogramm bis zum Ende dieses Jahres insgesamt 55 Mio. € einsparen.



