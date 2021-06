Unsere Skepsis gegenüber BAYER konkretisiert sich. Wir hatten in der AB 06/21 die erneute Absage des Vergleichsvorschlages von BAYER durch den amerikanischen Richter bereits als Aufhänger beschrieben. Gute Kenner der Verhältnisse in Leverkusen interpretieren die Lage so: Die Amerikaner verlangen eine permanente Rückstellung für Produktrisiken auf lange Zeit und für alle künftig möglichen neue Fälle, wenn amerikanische Kläger dies auf ein Monsanto-Produkt beziehen. Das ergibt Beträge in Milliardenhöhe entweder sofort oder in jährlichen Zuweisungen für einen Fonds. Konsequenz daraus: BAYER wird Monsanto ausgliedern müssen. Andernfalls ist die BAYER-Bilanz permanent beschädigt. Ob Vorstand und AR damit schon ernsthaft befasst sind, gilt als internes Geheimnis, wird aber zwingend. 54 Mrd. € (umgerechnet) sind in der BAYER-Bilanz für Monsanto angesetzt. Der Wert von Monsanto wird zurzeit zwischen 25 und 30 Mrd. € veranschlagt. Daraus folgt: Ein Verkauf ist nicht möglich, sondern nur ein Spin-off, um das Monsanto-Risiko aus der BAYER-Bilanz herausnehmen zu können. Der Anteil der Mutter an Monsanto müsste unter 40 % landen. Nur so lässt sich die konsolidierte Bilanz sauber gestalten. …



Die Themen der Actien-Börse Nr. 22:

Themen u.a.:++ Wie wird der Börsensommer? ++ DAX: Goldkreuz besteht weiter++ BAYER: Skepsis bestätigt sich ++ Schafft FRESENIUS das Comeback? ++ HUGO BOSS: Bewertungslücke steigt ++ LEONI: Was macht Stephan Pierer?++ KNAUS TABBERT: Bereit zum Einstieg? ++ GLAXOSMITHKLINE: Verlockende Unterbewertung? ++ Gold baut Trend aus

