DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 13/43 US71647NAA72 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 2028 5P0J US71647NAY58 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 18/29 US71647NAZ24 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/30 5P0L US71647NBE85 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 16/26 US71647NAQ25 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 2025 5P0H US71647NAV10 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GLOBAL FI.11/41 US71645WAS08 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/24 US71647NAM11 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 19/49 5P0K US71647NBD03 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GLOBAL FI.09/40 US71645WAQ42 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/50 US71647NBG34 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/44 US71647NAK54 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/27 US71647NAS80 03.06.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROBRAS GBL FIN. 13/43 US71647NAA72 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 2028 5P0J US71647NAY58 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 18/29 US71647NAZ24 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/30 5P0L US71647NBE85 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 16/26 US71647NAQ25 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 2025 5P0H US71647NAV10 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GLOBAL FI.11/41 US71645WAS08 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/24 US71647NAM11 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 19/49 5P0K US71647NBD03 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GLOBAL FI.09/40 US71645WAQ42 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBR.G.F. 20/50 US71647NBG34 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 14/44 US71647NAK54 03.06.2021 HZE/EOT
PETROBRAS GBL FIN. 17/27 US71647NAS80 03.06.2021 HZE/EOT
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