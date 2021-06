Lieber Börsianer, die Preise ziehen aller Orten spürbar an. Vor allem Energie und teils auch Lebensmittel treiben die Inflationsraten in Nordamerika und nun auch in Europa auf mehrjährige Rekordstände. So stiegen hierzulande die Preise (+2,5 %) so stark wie seit rund 10 Jahren nicht mehr. Ein ähnliches Bild sehen wir in den USA. Dort liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...