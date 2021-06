Tesla-Chef Elon Musk hat Handelsmarken für den Unternehmensnamen und das T-Logo beantragt. Das verwundert zunächst nicht. Er tat es aber im Gastronomiebereich. Kommt jetzt das Tesla-Diner? Ende Mai hat der US-Autobauer Tesla verschiedene Trademarks in den USA angemeldet. Darunter findet sich der Name des Unternehmens und das T-Logo in jeweils unterschiedlicher Darstellung. McT: Fifties-Diner mit Rollschuhbedienung? Der Markenschutz soll gelten für Restaurant-Dienstleistungen im Allgemeinen und Popup-, Selbstbedienungs- und Mitnahme-Restaurants im Speziellen. Schon 2018 hatte ...

