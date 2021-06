Nachhaltige Geldanlage - das klingt in den Ohren vieler Anleger immer noch nach Öko-Aktien. Aber Big Tech liegt auch bei diesem Thema ganz vorn.Na klar, im Zweifel will wohl fast jeder sein Geld mit gutem Gewissen investieren. Mit seinem Erfolgsprodukt Save the World Index setzt DER AKTIONÄR explizit auf den Trend zum Klimaschutz. Das Thema ESG ist ebenfalls in aller Munde (siehe unter anderem DER AKTIONÄR 02/21 und einfach börse, Februar 2021). Dass es dabei um nachhaltiges Investieren geht, wissen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...