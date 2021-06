DJ SAP setzt mit neuem Business Network auf Einheitlich- und Nachhaltigkeit

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der Schaffung eines vereinten Geschäftsnetzwerks will der Softwarekonzern SAP seine bisher drei separaten Business Networks zusammenführen, mit zusätzlichen Funktionen erweitern und so die Cloud-Fokussierung des Konzerns weiter voranbringen. Ziel des neuen SAP Business Network, das bei der an diesem Dienstag beginnenden Unternehmenskonferenz Sapphire vorgestellt wird, ist ein ganzheitlicher Ansatz ergänzt um Nachhaltigkeitsaspekte. Dies soll den bislang gut 5,5 Millionen Unternehmen und Organisation in den Einzelnetzen helfen, die Planung und Abläufe über alle Stufen hinweg zu organisieren, zu vereinheitlichen und zu beschleunigen.

Zusammengehen werden dabei das Ariba Network (Beschaffung), das Logistics Business Network und das Asset Intelligence Network (Anlagenbetrieb, -wartung, -optimierung). Das unterstütze Unternehmen auch z.B. beim Lieferkettengesetz, sagte SAP-Vorstand Thomas Saueressig, zuständig für Product Engineering.

Mit der neuen Plattform will SAP einen zusätzlichen Anreiz für die Cloud liefern, auf der seit der Strategieänderung im vergangenen Jahr der klare Fokus liegt. CEO Christian Klein sprach von einer neuen Vision durch die Schaffung der weltgrößten Business Community, die es Kunden einfach ermögliche, sich mit allen Unternehmen entlang ihrer Lieferkette zu verbinden.

Den Überbau für die beschleunigte Cloud-Transformation hatte der Konzern im Januar mit seinem Programm Rise with SAP geschaffen. Es soll gerade Bestandskunden zum Umstieg bei den Kernprozessen zur Unternehmenssteuerung (ERP - Enterprise Resource Planning) in die Cloud bewegen.

Modular und offen soll überzeugen

Jetzt folgen Erweiterungen und/oder die Integration bereits vorhandener SAP-Lösungen. Modulare Angebote und den offenen Ansatz der Plattform sieht Saueressig als wichtige Argumente für Kunden. Das eine mache einen schrittweisen, zügigen und einfachen Umstieg möglich. Auf der anderen Seite sorge die technische Offenheit mit 450 sogenannten API für eine Anbindung anderer Systeme auch anderer Hersteller. Es sei gerade angesichts der komplexen Lieferketten wichtig, nicht nur eigene Daten einbinden zu können, so Saueressig. Er sehe SAP bei diesem wichtigen Thema "in vorderster Front".

Mehr Transparenz will SAP auch bei Nachhaltigkeit ermöglichen. Das Thema umfasse nicht nur CO2, sondern auch ethischen Einkauf oder "People Transformation", sprich die Menschen beim Wandel mitzunehmen, wie Saueressig betont. Die sogenannte Sustainability hat sich SAP bereits seit längerem auf die Fahnen geschrieben. Ein bedeutender Schritt im Softwareangebot war 2020 das Programm Climate 21 zur CO2-Bilanzierung der Wertschöpfungskette, für das es eine enorme Nachfrage gebe, sagte der Vorstand.

Unter den zahlreichen neuen Elementen, die der Konzern auf der über mehrere Tage laufenden Konferenz vorstellt, ist auch eine sogenannte No-Code-Online-Lösung für kleinere und mittlere Einzelhändler. Sie soll ohne Programmierung die Erstellung einer E-Commerce-Plattform möglich machen, die wiederum mit dem S/4HANA-Datenbanksystem zur Unternehmenssteuerung verbunden ist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/smh/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2021 10:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.