Die Bank verwahrt Depots im Wert von Billionen Dollar und ist einer der größten ETF-Anbieter. Steigende Zinsen sollten nun den Turbo zünden.Wer an der Börse Aktien oder Wertpapiere kauft, tut das in der Regel über eine Bank oder einen Broker. Meistens sind die Finanzprodukte aber dort nicht hinterlegt, sondern bei einer Depotbank, die die Werte treuhänderisch verwahrt. State Street ist in diesem Geschäft weltweit die Nummer 2 und verwaltet dabei Vermögenswerte von unvorstellbaren 40,3 Billionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...