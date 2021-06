Keine Zinszahlung - die Hylea Group S.A. kann die zum 1. Juni 2021 fällig gewordenen Zinsen für ihre 7,25%-Unternehmensanleihe der Hylea Group S.A. 2017/2022 (ISIN: DE000A19S801) aufgrund der Pandemie-Auswirkungen nicht fristgerecht zahlen und lädt ihre Anleihegläubiger daher zu einer Gläubigerversammlung ein. Das teilte der Paranuss-Produzent am Nachmittag via Adhoc-Meldung mit. Ziel der Gläubigerversammlung soll dabei eine Restrukturierung der Anleihe sein, in der Zinskupon und Laufzeit der Anleihe angepasst werden sollen, ...

