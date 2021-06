Der Kupferpreis bewegt sich knapp unter seinem Allzeithoch. Kommt jetzt die Konsolidierung oder folgt der nächste Angriff auf die Rekordmarke? Die Entscheidung könnte am Sonntag fallen!

Verschnaupause oder neuer Anlauf aufs Rekordhoch?

4,66 US-Dollar werden derzeit für ein Pfund Kupfer an den US-Börsen bezahlt. Damit bewegt sich die Notiz weiterhin knapp unter dem Allzeithoch bei 4,88 US-Dollar, die das rote Metall vor wenigen Wochen aufgestellt hatte. So mancher Analyst befürchtet nun eine Verschnaufpause. Immerhin hat sich Kupfer um grob 150 Prozent seit dem Märztief 2020 verteuert. Freilich gibt es für diese rasante Entwicklung gute Gründe. Die Pandemie hat einen Teil des Angebots zeitweise zurückgehalten. Aktuell kommen Streiks in Chile, dem größten Produzenten, hinzu. Nicht zuletzt zieht die weltweite Industrienachfrage an, allen voran in Ostasien. Und last not least steigt auch die strukturelle Nachfrage dank des Booms von Elektroautos und Erneuerbaren Energien deutlich an.

Präsidentschaftswahlen: Wie entscheidet sich Peru?

Am Sonntag aber könnte es zu einer Vorentscheidung für den Kupferpreis kommen. Dann wählt Peru, der zweitgrößte Kupferproduzent der Welt, einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin. Im Rennen dürfte laut Umfragen der linksgerichtete Kandidat Pedro Castillo knapp vorn liegen. Er setzt sich für höhere Exportsteuern ein, so wie es in Chile nun auch diskutiert wird. Sollte sich Castillo durchsetzen, dürfte Kupfer zügig nach oben marschieren. Auf der anderen Seite steht Keiko Fujimori, die Tochter des früheren Präsidenten ...

