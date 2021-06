Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute AMC auf dem 1. Platz. Seit einer Woche ist die AMC-Aktie wieder mit starken Kurssprüngen in aller Munde. Bei den Verkäufen steht TUI auf dem 3. Platz. Trotz vermehrt guter Branchen-Nachrichten ist die TUI-Aktie in den vergangenen Wochen tendenziell seitwärts gelaufen. Wie sieht die Charttechnik hier gerade aus?