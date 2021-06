Heute sind dem türkischen Präsidenten Erdogan wohl etwas die Sicherungen durchgebrannt. Er will die ausufernde Inflation im eigenen Land mit Zinssenkungen bekämpfen. Viel Glück! Selbstverständlich müssen wir die Entwicklungen in der Türkei im Auge behalten. Schließlich sorgten in der Vergangenheit schon mehrfach Schwellenländer für den Start einer negativen Kettenreaktion. Dennoch dürfte man sich hierzulande auf die Notenbanken verlassen. Sie haben gelernt, mit Krisen umzugehen. Von daher sollten Sie sich weiterhin auf die Suche nach attraktiven Investments machen. Diese sind zwar nicht in der Breite angesagt. Aber mit gezieltem Stockpicking können Sie durchaus den einen oder anderen Zukauf tätigen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.