Bestimmt ist auf boersengefluester.de keine wöchentliche Besprechung der Aktie von Weng Fine Art (WFA) geplant, auch wenn sich das derzeit beinahe anbieten würde: So dynamisch entwickelt sich der Aktienkurs des Kunsthandelsunternehmens Richtung Norden und markiert beständig All-Time-Highs. Freilich nicht ohne Grund, denn all die Andeutungen die CEO Rüdiger K. Weng zuletzt Richtung Aufbau eines neuen ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Weng Fine Art, Datron appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...