Die Corona-Pandemie hat starke Turbulenzen an den Kapitalmärkten verursacht. Dabei gerieten verschiedene Aktien unter Druck. In einer aktuellen Umfrage von Wallstreet online wurden die Nutzer befragt, ob nun die Zeit gekommen sei, um in die Pandemie Verlierer zu investieren. Von Luca Bißmaier

Den vollständigen Artikel lesen ...