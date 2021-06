Die wilde Zockerei bei AMC Entertainment geht auch am Mittwoch unvermindert weiter. Die Meme-Aktie legt kräftig zu und steigt zwischenzeitlich sogar auf ein neues All-Time-High. Das Management präsentiert derweil ein Programm, mit dem es die Privatanleger dazu animieren will, die Papiere weiter zu halten.Kurz nach Handelsbeginn am Mittwoch markierte die AMC-Aktie bei 41,95 Dollar ein neues Allzeithoch. Von dort ist das Papier etwas zurückgekommen und pendelt aktuell bei einem Plus von etwa 22 Prozent ...

