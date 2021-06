Austin, Texas (ots/PRNewswire) - AB Power Advisors, LLC (AB) gab seine beratende Rolle bei den jüngsten Abschlüssen von Stromabnahmevereinbarungen (Power Purchase Agreements, PPAs) für zwei Solarparks in ERCOT bekannt, die ursprünglich von Belltown Power Texas entwickelt wurden.AB beriet National Grid Renewables bei der Anbahnung eines PPA für das 275-MW-Noble-Projekt in Denton County, Texas, das an einen Anbieter von Energielösungen für den Einzelhandel verkauft wurde. Das Noble-Projekt wird voraussichtlich Anfang 2022 den kommerziellen Betrieb aufnehmen und stärkt die bestehende Präsenz von National Grid Renewables in ERCOT.AB hat auch eine PPA für den Solarpark Signal Ranch von Adapture Renewables initiiert und beratend begleitet, die mit einem Energieversorger unterzeichnet wurde.Seit 2018 berät AB Kunden auf der Grundlage der umfangreichen Erfahrung und Expertise seiner Gründer und Mitarbeiter in ERCOT und anderen US-Strommärkten. AB ist derzeit in der regulatorischen, kommerziellen und Kapitaleinsatzberatung für über 5 GWs thermischer und erneuerbarer Projekte tätig.Ryan Aldridge, geschäftsführender Gesellschafter von AB Power Advisors, sagte: "Der nachgewiesene Erfolg von AB bei der Kommerzialisierung von fast 1 GW an Solarprojekten in ERCOT hat es uns ermöglicht, unsere Fähigkeiten zu erweitern, um den Ausbau der erneuerbaren Energien in den gesamten USA zu unterstützen. Unsere Kunden schätzen unsere Fähigkeit, Projekte im Bereich erneuerbare Energien vorzuqualifizieren, um ihre ESG- und Dekarbonisierungsziele effizient zu erreichen. Internationale Investoren schätzen die Fähigkeit von AB, als verlängerter Arm ihres Teams mit Vor-Ort-Expertise zu dienen."Informationen zu AB Power AdvisorsAB (www.abpoweradvisors.com) ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für die US-Energiebranche spezialisiert hat. Unsere Kunden wenden sich an AB aufgrund des folgenden Serviceangebots:- Regulatorische Beratung/ Marktanalyse- Energiebeschaffung/ Vermögensoptimierung- Erneuerbare/Thermische Abnahme Ursprung- Kapitalbereitstellung/ M&A-SupportPressekontakt:Matthew BerendTel.: +1 (512) 774-6105E-Mail: matthew.berend@abpoweradvisors.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1520483/AB_Power_Advisors_Solar.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1520482/AB_Power_Advisors_Logo.jpgOriginal-Content von: AB Power Advisors, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156281/4931560