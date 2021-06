Der chinesische Smartphone-Hersteller konnte jüngst mit seinen Quartalszahlen überzeugen. Auch deshalb dürfte die Xiaomi-Aktie den Ausbruch über den Widerstandsbereich knapp unter drei Euro geschafft haben. Doch die Blicke von Beobachtern richten sich in die Zukunft: Könnte die weltweite Chip-Knappheit dieses Jahr Xiaomi einen Strich durch die Rechnung machen?Der Mangel ist seit mehreren Monaten ein Thema. In der Auto-Branche stand sogar die Produktion zeitweise still - egal, ob in Deutschland (Volkswagen) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...