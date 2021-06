Der deutsche Aktien-Markt zeigte sich am Mittwoch uneinheitlich. Sowohl der DAX als auch der MDAX starteten schwungvoll in den Tag, entwickelten sich danach aber auseinander. Während der Leit-Index weitestgehend auf der Stelle trat, gab der Index der mittelgroßen Werte nach einem neuen Rekordhoch nach und rutschte ins Minus.Zum Handelsbeginn sah es zunächst so aus, als würde der DAX Kurs auf das am Dienstag aufgestellte Allzeithoch nehmen. Nach dem kurzen Sprint ging dem deutschen Leit-Index allerdings ...

