Als Erster auf der ersten echten Virtuellen! Matthias Hach, unser wallstreet:online CEO, spricht auf dem Virtual Reality Investors Day (VRID) am 08. Juni 2021 um 10:15 Uhr. Seien Sie dabei!

Bookmarken Sie sich diesen Link zum passenden Twitch-Kanal: https://www.twitch.tv/nexr_technologies_se/about!

Schalten Sie bitte spätestens am Dienstag, den 08. Juni um 10:15 Uhr hier ein. Klick!

Nach Matthias Hach, dem CEO der wallstreet:online AG, präsentieren Christoph Vilanek, CEO der freenet AG, Dr. Joachim Kuhn, CEO der va-Q-tec AG, Jürgen Hermann, CEO der q.beyond, Philipp Steinhäuser, CFO der home24 SE, und schließlich Markus Peuler, CEO der NeXR Technologies SE.

Die Avatare der sechs Firmenchefs treten vor institutionellen Investoren und Fachpressevertretern auf. Die Moderation übernimmt Pierre Gröning, Head of Corporate Brokerage der Montega AG.

Der Virtual Reality Investors Day (VRID) wird vom Hamburger Small- und Mid-Cap-Spezialisten Montega sowie der Privatbank Donner & Reuschel veranstaltet.

Die virtuellen Räume und Konferenzmöglichkeiten erschufen Mitarbeiter des Berliner Unternehmens NeXR Technologies SE. Grund mit für diese Innovation sind geltende Versammlungs- und Mobilitätsbeschränkungen sowie Nachhaltigkeitsgedanken.

Vor dem Event seien laut Auskunft des Veranstalters von allen Top-Speakern mittels eines Körperscanners (3D Instagraph) Avatare erstellt worden. Dieses System bestehe aus mehr als 100 Kameras, die zeitgleich die im Scanner stehende Person ablichten. Aus diesen Bildern kreiert NeXR ein lebensechtes Abbild.

Das Event wird in Echtzeit auf VR-Brillen des Typs "Oculus Quest 2" gestreamt, die im Vorfeld an ausgewählte Investoren und Medienpartner versandt werden. Außerdem findet eine Live-Übertragung über den Twitch Kanal von NeXR in 2D statt. Link zum Twitch-Kanal: https://www.twitch.tv/nexr_technologies_se/about

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE000A0HL762,DE000A2GS609