Darum geht's im Video: Nach langen Pandemie-Monaten scheint es wieder Licht am Ende des Tunnels zu geben - und bei uns steht nun erstmal Urlaub auf dem Plan: Wir schnappen uns Andreas Lipkow von der comdirect und düsen mit ihm nach Indien. Dort erklärt Dir der Experte, welche indischen Aktien man auf dem Zettel haben sollte und ob Indien wirklich ein heißer Geheimtipp an der Börse ist… los geht die wilde Reise! 00:00 - Willkommen in Indien! 00:56 - Indische Anleihen & Zinsen 01:56 - Branchen & Konjunktur in Indien 04:17 - Sensex vs MSCI India 05:26 - Aktien aus Indien, die Du kennen solltest 09:28 - Ist Indien "das nächste große Ding"? 10:54 - Hochzeitssaison in Indien & Goldpreis 12:10 - China oder Indien? 14:31 - Wohin sollen wir als nächstes fliegen?