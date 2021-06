Köln (ots) - Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, hat sich auf einen Termin für das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU festgelegt: "Das Wahlprogramm werden wir mit CDU und CSU am 21./22. Juni vorstellen. Wir sind mitten in den Arbeiten", sagte der CDU-Parteivorsitzende Laschet in der ARD-Talksendung "maischberger. die woche". Die Sendung wird heute um 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Als zentrale Themen im Unions-Wahlprogramm nannte Laschet: die Digitalisierung, "deren mangelnde Umsetzung wir jetzt in der Pandemie erlebt haben", so Laschet; die Vereinbarkeit von Klimaschutz und Industrie, Ziel der Union sei es "ein klimaneutrales Industrieland zu schaffen" und die Modernisierung der Verwaltung.Auf die Frage, ab welcher Höhe Abgeordnete ihre Nebeneinkünfte veröffentlichen müssten, sagte CDU-Chef Laschet: "Ich bin da offen für jede Lage: Von mir aus ab dem ersten Cent." Manch Abgeordneter könne so zeigen, welche beruflichen Tätigkeiten sie neben dem Mandat ausüben.Laschet distanzierte sich erneut von der Werte-Union: "Kein Landtagsabgeordneter, kein Bundestagsabgeordneter, auch die Konservativen bei uns wollen mit dieser Truppe zu tun haben." Die Werte-Union spiele in der Programmatik der CDU keine Rolle, sagte Laschet in der ARD."maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.dOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4931605