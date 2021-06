Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 juin/June 2021) Raffles Financial Group Limited has declared a cash dividend on the issued and outstanding shares of the Company in the amount of CDN$0.0908093 per common share to shareholders of record at the close of business on June 9, 2021.

The dividend payment shall be paid on June 23, 2021.

_________________________________

Raffles Financial Group Limited a déclaré un dividende en espèces sur les actions émises et en circulation de la Société d'un montant de 0,0908093 $ CAN par action ordinaire aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 juin 2021.

Le paiement du dividende sera mis en paiement le 23 juin 2021.

Symbol/Symbole : RICH Ex-dividend Date/Date ex-dividende: Le 8 juin/June 2021 Record Date/Date d'enregistrement: Le 9 juin/June 2021 Payable Date/Date de paiement: Le 23 juin/June 2021

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com