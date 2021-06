Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 juin/June 2021) At the request of the company the common shares and warrants of Field Trip Health Ltd. will be delisted at market close on Friday June 4, 2021.

The shares and warrants will continue to trade on the TSX under the current symbols on Monday June 7, 2021.

_________________________________

À la demande de la société, les actions ordinaires et les bons de souscription de Field Trip Health Ltd. seront radiés à la clôture du marché le vendredi 4 juin 2021.

Les actions et les bons de souscription continueront d'être négociés à la TSX sous les symboles actuels le lundi 7 juin 2021.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 4 juin/June 2021 Symbol(s)/Symbole(s): FTRP, FTRP.WT

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com