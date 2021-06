Aragen Life Sciences (Aragen), vormals bekannt als GVK Biosciences, ein führendes Unternehmen für Auftragsforschung, -entwicklung und -herstellung, hat offiziell den Übergang zu einer neuen Markenidentität markiert. Aragen kann auf die Tradition einer über 20 Jahre währenden Zusammenarbeit mit innovativen Life Sciences-Unternehmen weltweit zurückblicken und ist bereit für Wachstum im Sektor für ausgelagerte Dienste für die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung auf Plattformen sowohl für große als auch für kleine Moleküle.

Der globale Pharma-CDMO-Markt, dessen Wert im Jahr 2020 auf 160,12 Milliarden USD festgesetzt wurde, wird voraussichtlich bis 2026 236,61 Milliarden USD wert sein und damit während des Prognosezeitraums (2021-2026) eine kumulierte jährliche Wachstumsrate von 6,5 verzeichnen, so ein Bericht von Mordor Intelligence. Indien gilt als idealer Standort für den CDMO-Markt, und Aragen konnte ein starkes organisches Wachstum auf Grundlage umfassender Gebietssachkenntnis, guter internationaler Lieferfähigkeiten und Partnerschaften mit internationalen Biopharma- und Biotech-Kunden demonstrieren.

Nach 20 Jahren Firmengeschichte und im Zuge der Hinzunahme eines neuen global tätigen Investors, Goldman Sachs, präsentierte Aragen die neue Marke. Manni Kantipudi, CEO von Aragen, sagte: "In unseren bescheidenen Anfängen vor 20 Jahren haben wir uns zum Ziel gesetzt, zu einem der bevorzugten Partner der Life Science-Branche zu werden. Mit strategischen Partnerschaften und Investitionen im Laufe der Jahre, einem neuen Investor in das Unternehmen sowie einem erneuerten Fokus auf unseren Kunden und Lösungen sind wir bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Unser Markenversprechen ?Together Ahead' (?Gemeinsam nach vorne') und unser Motto: ?In jedem Molekül liegt die Chance für mehr Gesundheit' stehen für das, was Aragen am besten kann: wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen und verhelfen ihnen zu Erfolg beim Wettlauf für mehr Gesundheit."

Chief Commercial Officer Ramesh Subramanian legte die neue visuelle Markenidentität und das Markenversprechen näher dar: "Unser neues Logo verkörpert unser Markenversprechen: ?Gemeinsam nach vorne. Das nahtlose Aufeinandertreffen zweier Formen und ihre gemeinsame Bewegung stehen für unsere Partnerschaften, durch die sich unbegrenzte Möglichkeiten für bessere Gesundheit eröffnen. Unser Symbol, das wir ?AURA' nennen, verkörpert unsere unverwechselbare Persönlichkeit: ?Ambitious, Understated, Resilient and Agile' (ehrgeizig, unaufdringlich, resilient und agil). Die neuen Markenfarben von Aragen sind voller Symbolkraft und Bedeutung. Von der tiefblauen Farbe, die für das Potential von Wissenschaft, Stärke und Resilienz steht, gibt es einen Übergang zu lebendigem Orange, das symbolisch für Leben, bessere Gesundheit sowie Ehrgeiz und Energie steht."

"Mit dieser erneuerten Energie und diesem Fokus ist die über 3.100 Mitarbeitende starke Basis von Aragen, die auf sieben Standorte in Indien und im Ausland verteilt ist und bei der über 400 PhDs zu finden sind, bereit, unsere bisherigen und neuen Kunden auf diesem Markt zu betreuen", sagte Chief Operating Officer Sudhir Singh.

Aragen Life Sciences Pvt Ltd ("Aragen") ist einer der weltweiten Marktführer für Lösungen für die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung für Firmen im Bereich Life Sciences. Mit einem Team aus über 3.100 Fachleuten und über ein Netzwerk aus Standorten auf der ganzen Welt bieten wir eine nahtlose integrierte Plattform an, mit der Kundenprogramme sowohl für Kleinmoleküle als auch für Biologika von der Entdeckung bis zur Vermarktung vorangebracht werden können. Aragen wurde im Jahr 2001 gegründet und betreut jetzt über 450 Kunden weltweit über mehrere Modalitäten und therapeutische Bereiche.

