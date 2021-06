Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Replica Analytics, ein führender Anbieter von Technologien zur Synthese von Gesundheitsdaten, ist eine Partnerschaft mit Euris Health Cloud® eingegangen und bringt eine einzigartige und benutzerfreundliche Cloud-basierte Datensyntheselösung auf den Markt: Replica Synthesis. Während Euris Health Cloud eine sichere Hosting-Plattform bietet, die den strengen Vorschriften für die Verarbeitung von persönlichen Gesundheitsinformationen in Europa entspricht, ermöglicht Replica Synthesis es den Benutzern, ihre Daten hochzuladen oder auf ihre vorhandenen Daten auf der Euris-Plattform zuzugreifen. Weitere Details finden Sie hier.Replica Synthesis hat die Fähigkeit, in kurzer Zeit generative Modelle zu trainieren und erstellt synthetische Varianten von Daten, die die statistischen Eigenschaften und Muster in den Originaldaten behalten. Die synthetischen Daten sind nicht identifizierbare Informationen und können mit minimalen Einschränkungen verwendet und offengelegt werden. Die generativen Modelle können weiterhin als Simulatoren verwendet werden.Replica Synthesis ist dafür konzipiert, der sehr hohen Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Gesundheitsdaten für KI-Modellierung und die klassische epidemiologische Analyse gerecht zu werden. Es werden umfassende Dienstprogrammberichte erstellt, die reale und synthetische Daten miteinander vergleichen, so dass die Benutzer die Qualität der Datensynthese auf der Stelle beurteilen können. Weitere Details erfahren Sie in unserem Webinar am 17. Juni."Das Replica-Team hat eine skalierbare Plattform für die Datensynthese auf den Markt gebracht - und damit die Maschinerie der Datensynthese stark vereinfacht. Die Partnerschaft mit Euris bedeutet, dass die Daten in Europa verbleiben können und nur die synthetischen Varianten an einen anderen Ort übertragen werden müssen - dadurch wird ein Dilemma der internationalen Datenübertragung gelöst."Dr. Khaled El Emam, CEO von Replica Analytics"Synthetische Daten sind eines der strategischen Themen des Gesundheitsdatenmanagements von morgen. Durch die Zusammenführung der internationalen Expertise von Euris Health Cloud im Bereich Gesundheitsdaten und der hochmodernen Technologien zur Generierung synthetischer Daten aus Replica Analytics können Akteure im Gesundheitswesen das Potenzial von Gesundheitsdaten nutzen, ganz ohne Abstriche bei Datenschutz und Sicherheit."Pedro Lucas, CEO von Euris Health CloudInformationen zu Replica AnalyticsReplica Analytics entwickelt spezielle Technologien, durch die datenschutzfreundliche synthetische Daten erzeugt werden können, die die statistischen Eigenschaften von Echtdaten erhalten. Seine Software ermöglicht einen schnellen und effektiven Zugang zu Gesundheitsdaten von hohem Nutzen, während gleichzeitig gesetzliche Auflagen erfüllt werden.Informationen zu Euris Health Cloud®Euris Health Cloud® ist ein vernetzter Gesundheitsdienstleister, der sich auf das Hosting personenbezogener Gesundheitsdaten spezialisiert hat. Dank eines einzigartigen Marktplatzmodells bietet Euris Health Cloud® auch eine vollständige Palette an interoperablen Dienstleistungen und Lösungen, die den Einsatz von E-Health-Projekten erleichtern.Für Presseanfragen: Lisa Brazeau +1-613-807-0663, (Europa: +011-613-807-0663), media@replica-analytics.comOriginal-Content von: Replica Analytics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150071/4931625