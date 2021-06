Rivian strebt ein klassisches IPO an der Wall Street an. Konkrete Fakten liegen noch nicht vor, aber die Planung hat begonnen. Gerüchte deuten auf einen Börsengang im 3. Quartal hin.Das IPO von Rivian liegt nun direkt vor uns. Der EV-Pickup Hersteller, der unter anderem von Jeff Bezos und zahlreichen Investmentgesellschaften unterstützt wird, hat vor wenigen Tagen begonnen, die Konsortialbanken für den Börsengang auszusuchen. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, wenngleich das IPO definitiv noch in diesem Jahr über die Bühne gehen soll. Im ...

