Bahnbrechende Leistung für das moderne Datenzentrum mit speicherbasiertem KI-Rechenzentrum, großer Speicherkapazität und softwaredefinierten Speichersystemen

TYAN, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und ein Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, stellt ab dem 2. Juni auf der Online-Ausstellung für Server Solutions 2021 von TYAN eine Vielzahl von KI-, Cloud- und Storage-Serverplattformen vor, die mit den neuesten AMD EPYC Prozessoren der Serie 7003 ausgestattet sind

Attendees will experience demonstrations on the latest AMD products and technologies in HPC, cloud, storage, and 5G halls at the 3D virtual environment (Graphic: Business Wire)