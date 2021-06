DJ Laschet fordert deutliche Abgrenzung zur AfD

FRANKFURT (Dow Jones)--CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet drängt seine Partei mit mahnenden Worten zu einer scharfen Abgrenzung gegenüber der AfD. "Klar ist für mich: Jede Annäherung an die AfD ist mit der CDU nicht zu machen. Wer das tut, kann die CDU verlassen", sagte er in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France".

Laschet äußerte sich in diesem Zusammenhang auch zur sogenannten "Werteunion", die "kein Teil der Union" sei. Die Gruppe stehe außerhalb der Partei und sei auch nicht repräsentativ für den konservativen Teil der Union. Der CDU-Chef bezeichnete es als eine "Fehlannahme" zu glauben, AfD-Wähler wechselten besonders häufig von der CDU ins AfD-Lager.

"Die AfD-Wähler kommen nicht überwiegend von der CDU. Viele wandern aus Protest von ganz links nach ganz rechts. In Nordrhein-Westfalen ist der Anteil an AfD-Wählern in CDU-Hochburgen am geringsten und im Ruhrgebiet, früher SPD-Stammregion, am höchsten", so Laschet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2021 19:00 ET (23:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.