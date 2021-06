CloudLinux OS Solo vereint die wichtigsten Funktionen für das Einzelhosting in einem Produktangebot.

CloudLinux Inc., das Entwicklerteam des beliebten und in der Hosting-Community weit verbreiteten CloudLinux-Betriebssystems, kündigt die Freigabe von CloudLinux OS Solo an. Dies ist ein neues Angebot für den Hosting-Markt: ein neues, kostengünstiges Betriebssystem, das die Leistung von Linux-Servern und -Anwendungen optimiert.

Try a new operating system for your single user account for free and optimize your server and website performance. (Graphic: Business Wire)