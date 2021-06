Los Angeles (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen startet die größte globale Werbekampagne seit seiner Gründung, um die Bedeutung der Genesung zu verdeutlichenTherabody, der weltweit führende Anbieter von Tech-Wellness und Erfinder des Theragun®, gab heute Profifußballer Cristiano Ronaldo als neuesten Therabody-Athleten des Unternehmens bekannt. Die Partnerschaft markiert auch die Veröffentlichung von Therabodys bisher größter globaler Werbekampagne, die in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Europa, Kanada, Australien, China und Japan starten wird.Ronaldo, der auf der ganzen Welt für seine Auszeichnungen als Top-Torjäger, seine Kontrolle über das Spielfeld und seinen Wunsch nach Perfektion bekannt ist, behauptet seine Position als einer der besten Sportler der Welt, indem er dem allgemeinen Wohlbefinden Priorität einräumt. Er führt die Langlebigkeit seiner Karriere zum Teil darauf zurück, wie er seinen Körper mit der besten verfügbaren Technologie und Technik pflegt. Theragun - das erste tragbare Gerät für die perkussive Therapie - ist zu einem festen Bestandteil von Ronaldos Trainingsprogramm geworden, weil es hilft, seine Genesung zu beschleunigen, Verletzungen vorzubeugen und die allgemeine sportliche Leistung zu verbessern. Seine gewohnheitsmäßige Verwendung des Geräts - speziell an seinen Beinen und Füßen - bestätigt die Wirksamkeit der branchenführenden Lösungen von Therabody."Mein Körper ist meine Waffe", erklärt Cristiano Ronaldo. "Um der Beste zu sein, braucht man die beste Erholung. Deshalb habe ich mich für Therabody entschieden."Ronaldo lernte Theragun im Jahr 2017 kennen, als Dr. Jason eine Demonstration für Spieler und Trainerstab auf dem Campus von Real Madrid ermöglichte. Er war der erste Athlet, den Dr. Jason gesehen hatte, der den Kegel auf der Fußsohle anbrachte, was Dr. Jason dazu veranlasste, ein neues Theragun-Protokoll zu erstellen. Dr. Jason ist zu einer vertrauenswürdigen Ressource für Ronaldo geworden und berät ihn, wie er die Vorteile von Theragun optimieren und seine Erholungsroutine vorantreiben kann."Cristiano ist ein lebenslanger Schüler und hat sich zu einem Meister seines Fachs entwickelt, der immer neue und effektive Wege erforscht, um sich um seinen Körper und Geist zu kümmern", erläutert Dr. Jason Wersland, Gründer und Chief Wellness Officer von Therabody. "Ich fühle mich geehrt, ihn auf seinem Weg zu unterstützen, kontinuierlich Wege zu finden, sein Bestes zu geben und das Wohlbefinden der Menschen um ihn herum zu steigern."Ronaldo wird mit Therabody zusammenarbeiten, um die Bedeutung von Ganzkörper-Wellness zu verstärken und seine Community über die Vorteile von Theragun aufzuklären. Durch die Partnerschaft mit legendären Athleten wie Ronaldo ermöglicht Therabody den Verbrauchern, die Kontrolle über ihr Wohlbefinden und ihre Erholung zu übernehmen, indem sie dieselben Technologien nutzen, die bisher nur Profisportlern zur Verfügung standen.Für weitere Informationen über die Partnerschaft von Therabody mit Cristiano Ronaldo und seinen anderen Athleten-Botschaftern besuchen Sie bitte www.therabody.com.INFORMATIONEN ZU THERABODYTherabody ist der globale Innovator im Bereich Tech-Wellness und der Erfinder von Theragun®, dem weltweit ersten Handgerät für die perkussive Massagetherapie. Die Mission von Therabody ist es, effektive, natürliche Lösungen anzubieten, die den Menschen helfen, ihr tägliches Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen. Therabodys Ökosystem aus intelligenten, branchenführenden Geräten und Lösungen ermöglicht es Menschen, sich auf natürliche Weise um sich selbst zu kümmern. Profisportler, Sportteams, Prominente, Elitetrainer und Mediziner in mehr als 60 Ländern vertrauen darauf. Therabodys klinische Modalitäten umfassen perkussive Massagetherapie (Theragun), Vibrationstherapie (Wave Serie), pneumatische Kompressionstechnologie (RecoveryAir), Elektrische Stimulation (PowerDot) und botanische Therapie mit USDA-zertifiziertem Bio-CBD (TheraOne), und seine Geräte lassen sich nahtlos in die Therabody App integrieren, um ein noch persönlicheres Erlebnis zu ermöglichen. 