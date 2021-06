DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 3. Juni (Fronleichnam)

=== 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Pressestatement zu 1 Jahr Konjunkturpaket und aktuelle wirtschaftliche Lage, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,0 zuvor: 47,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 50,3 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 49,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 50,5 Einkaufsmanagerindex Gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,9 1. Veröff.: 56,9 zuvor: 53,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,8 1. Veröff.: 61,8 zuvor: 61,0 *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +680.000 Stellen zuvor: +742.000 Stellen *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 393.000 zuvor: 406.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +5,5% gg Vq 1. Veröff.: +5,4% gg Vq 4. Quartal: -3,8% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,3% gg Vq 1. Veröff.: -0,3% gg Vq 4. Quartal: +5,6% gg Vq *** 15:45 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Green Swan 2021 Global Virtual Conference *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 70,1 1. Veröff.: 70,1 zuvor: 64,7 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 62,5 Punkte zuvor: 62,7 Punkte *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 21:05 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) beim SIFMA and Bank Policy Institute 8th Annual Prudential Regulation Conference *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Mai ===

