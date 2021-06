Die Carpenter Technology Corporation (ISIN: US1442851036, NYSE: CRS) zahlt am heutigen Donnerstag eine unveränderte Quartalsdividende von 0,20 US-Dollar je Aktie an die Investoren. Ex-Dividenden Tag war der 3. Mai 2021. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 44,98 US-Dollar (Stand: 2. Juni 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,78 Prozent. Carpenter ist in den ...

