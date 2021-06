DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Wirtschaft hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge von Anfang April bis Ende Mai moderat, aber schneller als in der vorangegangenen Berichtsperiode zugelegt. Mehrere Distrikte hätten die positiven Effekte der höheren Impfraten und der Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen auf die Wirtschaft hervorgehoben, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht. Als gegenläufige Effekte wurden Störungen der Lieferketten angegeben. Seit dem vorherigen Konjunkturbericht habe sich der Preisdruck weiter erhöht, heißt es weiter. Die Input-Kosten seien durchweg gestiegen, vor allem seien starke Preiserhöhungen bei Rohstoffen für Bau und Produktion gemeldet worden. Es werden in den nächsten Monaten weitere Kostensteigerungen erwartet. Mit Blick auf den Arbeitsmarkt meldeten zwei Drittel der Notenbank-Distrikte einen moderaten Aufbau von Arbeitskräften. Das betraf mit dem Lockern der Corona-Einschränkungen vor allem Dienstleistungen in den Bereichen Restaurants, Hotels und Handel. Aber auch Produzenten stellten in mehreren Distrikten ein. Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Zuletzt hatte es eine bemerkenswerte Änderung in der Kommunikation der Fed gegeben: Erstmals hatten Mitglieder des wichtigen Fed-Boards angedeutet, dass man auf einer der nächsten Sitzungen über ein Abschmelzen der Anleihekäufe ("Tapering") sprechen könnte. Für das Treffen am 15. und 16. Juni werden aber noch keine Beschlüsse erwartet.

UNTERNEHMEN ++

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Eckert & Ziegler AG 0,45 EUR Evonik Industries AG 1,15 EUR Grid National Grid plc 0,3216 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 52,0 zuvor: 47,3 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 50,3 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 49,9 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 50,5 Einkaufsmanagerindex Gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,9 1. Veröff.: 56,9 zuvor: 53,8 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,8 1. Veröff.: 61,8 zuvor: 61,0 - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +680.000 Stellen zuvor: +742.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 393.000 zuvor: 406.000 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +5,5% gg Vq 1. Veröff.: +5,4% gg Vq 4. Quartal: -3,8% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,3% gg Vq 1. Veröff.: -0,3% gg Vq 4. Quartal: +5,6% gg Vq 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 70,1 1. Veröff.: 70,1 zuvor: 64,7 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 62,5 Punkte zuvor: 62,7 Punkte 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 15.608,00 0,13 S&P-500-Indikation 4.210,75 0,05 Nasdaq-100-Indikation 13.693,50 0,15 Nikkei-225 29.065,80 0,41 Schanghai-Composite 3.613,64 0,46 +/- Ticks Bund -Future 170,13 -1 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 15.602,71 0,23 DAX-Future 15.587,00 0,07 XDAX 15.592,22 0,08 MDAX 33.480,31 -0,23 TecDAX 3.363,35 -1,43 EuroStoxx50 4.088,50 0,41 Stoxx50 3.475,91 0,51 Dow-Jones 34.600,38 0,07 S&P-500-Index 4.208,12 0,14 Nasdaq-Comp. 13.756,33 0,14 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,14 +16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer gut behaupteten Eröffnung an den europäischen Börsen rechnen Händler am Donnerstag. Wegen des Feiertags in Österreich, Teilen Deutschlands und Teilen der Schweiz wird am deutschen Markt mit einem ruhigen Geschäft gerechnet. "Aus technischer Sicht sollte sich der DAX nun über dem ehemaligen Hoch von 15.568 Punkten einnisten", so ein Marktteilnehmer bereits am Mittwoch. Denn dann wäre die Grundlage für einen Anstieg Richtung 16.000er Marke gelegt, sagt er. Erreicht werden könnte die Marke spätestens zum Verfall der Futures und Optionen am 18. Juni. Von der Tages-Agenda sind zunächst keine Impulse zu erwarten.

Rückblick: Die Veröffentlichung der EU-Erzeugerpreise spielte am Markt keine Rolle - weil sich die schlimmsten Befürchtungen nicht eingestellt hatten. Die "Macht der Basiseffekte" merkte derweil ein Händler mit Blick auf die VDMA-Auftragseingänge an. Sie explodierten regelrecht. Hier spiegele sich die niedrige Auftragslage vor einem Jahr wider. Gut im Markt lagen weiter Autoaktien, für die es europaweit um 1,2 Prozent nach oben ging. In die Branchenwerte fließe weiter frisches Geld mit dem Thema Elektromobilität und vor dem Hintergrund der allgemeinen Konjunkturhoffnungen. Volvo zogen um 3,5 Prozent an, nachdem die Schweden mitgeteilt hatten, die Aktionäre mit einer Extra-Ausschüttung am Verkauf einer Tochter beteiligen zu wollen. Für Wizz Air ging es nach Vorlage von Geschäftszahlen um 0,1 Prozent nach unten. Leicht belastend wirkte der Ausblick.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Morphosys brachen um 12,9 Prozent nach dem Kauf von Constellation Pharmaceuticals ein. Morphosys-Aktionäre dürften sich an der geplanten Beteiligung von Royalty an Morphosys und dem damit verbundenen Verwässerungseffekt gestört haben, hieß es. Daneben setzt Constellation auf eine recht neue Technologie, die mit Risiken für Morphosys verbunden ist. Für VW ging es um 2,2 Prozent nach oben. Neben dem Sektortrend profitierte die Aktie von der Fantasie bezüglich eines Börsengangs des geplanten Batteriegeschäfts. Hinzu kamen Spekulationen über einen Börsengang der Porsche AG. Für Auto1 ging es um 8,3 Prozent nach unten. Mehrere Anteilseigner hatten sich von Aktien getrennt. Auch bei Delticom kamen Aktien auf den Markt. Das Unternehmen führte eine zweigeteilte Kapitalerhöhung durch. Der erste Teil ohne Bezugsrecht der Aktionäre war bereits abgeschlossen. Dabei wurden Aktien zum Stückpreis von 7,12 Euro im Schnellverfahren platziert. Die Aktie gewann 3 Prozent auf 7,62 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel verlief in Ermangelung von Meldungen und angesichts wenig inspirierender US-Vorgaben unspektakulär, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die Wall Street hat sich erneut zwischen Konjunkturhoffnungen und Zinsängsten bewegt. In einem von Vorsicht geprägten Handel reichte es nur zu Mini-Gewinnen. Wenig überraschend hat der Bericht der US-Notenbank Beige Book einmal mehr den Preisdruck thematisiert. Am Rentenmarkt sanken die Renditen. Bed Bath & Beyond hat im Rahmen seiner ambitionierten Owned-Brands-Strategie drei neue Hausmarken eingeführt, die vor allem jugendliche Käufer anlocken sollen. Die Aktie sprang daraufhin um 62 Prozent nach oben. Die Tesla-Aktie geriet unter Druck. Chef Elon Musk begründet die höheren Preise für seine Autos in erster Linie mit dem Mangel von Halbleitern. Zudem muss Tesla 6.000 Fahrzeuge wegen losen Schrauben zurückrufen. Die Aktie verbilligte sich um 3 Prozent. Nvidia verteuerten sich um 3,2 Prozent. In einer Analyse stellt BMO Capital Markets fest, dass der Grafikchiphersteller einen bedeutenden Markanteil von AMD hinzugewonen hat. AMD (+1,4%) hielten sich aber dennoch im Plus. Hewlett Packard Enterprise verloren 0,4 Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach überzeugenden Zweitquartalszahlen und einem angehobenen Ausblick. Die Titel des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment (+95%) blieben ein aktuell bevorzugtes Spekulationsobjekt von Privatanlegern.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 18:39h % YTD EUR/USD 1,2199 -0,10% 1,2212 1,2212 -0,1% EUR/JPY 133,87 +0,06% 133,79 133,85 +6,2% EUR/CHF 1,0964 -0,01% 1,0965 1,0973 +1,4% EUR/GBP 0,8615 -0,01% 0,8616 0,8620 -3,5% USD/JPY 109,74 +0,16% 109,56 109,61 +6,3% GBP/USD 1,4156 -0,11% 1,4171 1,4166 +3,6% USD/CNH 6,3863 +0,03% 6,3843 6,3794 -1,8% Bitcoin BTC/USD 37.962,15 0,410 37.807,01 37.914,26 +30,7%

