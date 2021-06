Allein der Gedanke, Facebook könne WhatsApp mit Werbung monetarisieren, stieß vielen Nutzern sauer auf. Mittlerweile ist jedoch klar, dass der Internet-Riese seinen Messenger-Dienst zur Schnittstelle zwischen Unternehmen und ihren Kunden machen will - das zeigen nicht nur die jüngsten Übernahmen, sondern auch die Ankündigungen von der Entwicklerkonferenz F8 Refresh am Mittwoch.So werden bei WhatsApp die Möglichkeiten zur Kommunikation mit Unternehmen ausgebaut. Unter anderem können die Firmen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...