Wir merken es an den Benzin- und Heizölpreisen, die ein Zweijahreshoch erreicht haben: der Ölpreis steigt. Die größten Hoffnungen auf eine Pause des Preisanstiegs ruhen nun auf einem erneuerten Atomabkommen mit dem Iran. Denn das würde das Ölangebot um fast zwei Millionen Barrel pro Tag erhöhen. Ölpreis steigt: Seit Jahresbeginn +40 Prozent Anfang des Jahres kostete Rohöl der Nordsee-Sorte Brent noch 51 Dollar je Barrel (159 Liter), gestern waren es über 71 Dollar - ein Plus von 40 Prozent. Dabei waren die Prognosen vor fünf Monaten noch recht zurückhaltend gewesen und bewegten sich in der Zone um 60 Dollar zum Jahresende 2021. Aber die Wirklichkeit hat die Theorie längst überholt. Denn die Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...