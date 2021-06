Bereits Anfang März hatte SONY auf seiner Website angekündigt, dass der PlayStation Store ab September dieses Jahres keine TV- und Filminhalte zum Kauf oder Verleih mehr anbieten wird. Bereits erworbene Inhalte sollen für die Nutzer weiterhin verfügbar bleiben. Als Grund dafür gab SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT (SIE) die steigende Nutzung abonnementbasierter Streamingdienste wie NETFLIX an. Nun kündigte die Firma stattdessen den Start eines eigenen Streaming Services an. SONY bietet seit diesem Monat einen neuen Video Streaming Service über seine Spielekonsole PlayStation an. Vorerst ist das Angebot nur für polnische Nutzer verfügbar und auf ein Jahr begrenzt. Doch wenn das Angebot ausgeweitet wird, müssen NETFLIX & Co. mit neuer Konkurrenz rechnen.



Der Streaming-Dienst soll für PS4 und PS5 Nutzer mit Playstation Plus Abonnement verfügbar sein. Dabei können die Nutzer in Polen zwischen rund 20 TV- und Filminhalten wählen. Alle drei Monate sollen dann neue Inhalte zum Streamen bereitgestellt werden. Einen Aufpreis wird es vorerst nicht geben. Ob das Angebot auf andere Regionen erweitert wird, ist bislang unklar.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



